Neuendettelsau (epd). Kein gemeinsames Zentrum in Neuendettelsau: Die Planungen zum "Gemeinde Centrum Eine Welt" (GCEW) sind gestoppt worden. Grund dafür seien die gestiegenen Baukosten sowie veränderte Rahmenbedingungen, erklärten die Projektpartner am Freitag in einer Pressemitteilung. Die Entscheidung zum Projektabbruch habe der Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) gefällt. Parallel habe auch die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai den Ausstieg aus dem Teilprojekt "Forum" beschlossen. Ebenfalls beteiligt waren das Missionswerk der ELKB, "Mission EineWelt", und die Kommune.

Die Planungen für das GCEW wurden vor sechs Jahren aufgenommen, die Kosten Ende 2020 auf rund 20 Millionen Euro geschätzt. Ein so großes Investitionsprojekt müsse sich daran messen lassen, dass "die Finanzierung der Errichtung und des laufenden Betriebs nachhaltig gesichert" sei, hieß es. Das sei aus Sicht des Landeskirchenrats nicht mehr gegeben gewesen. Das Projekt hätte "so weitgehend kleingespart werden müssen, dass die gewünschte flexible Nutzung nicht mehr möglich gewesen wäre".

Man wolle nun einen runden Tisch zur künftigen Entwicklung in Neuendettelsau einrichten, um die bisherigen Erfahrungen weiter zu nutzen. Die Planungen könnten "ein Fundament für weitere neue Schritte" sein, so die Beteiligten.