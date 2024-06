Fußball-Europameisterschaft

Pfarrer veranstaltet Public Viewing zur Europameisterschaft: "Gottesdienst und ein Fußballspiel haben beide eine Liturgie"

In der Erlöserkirche in Bayreuth werden die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft bei einem Public Viewing im Gemeindesaal gezeigt. Pfarrer Christian Peiser erzählt, wie es dazu kam, was er sich vom gemeinsamen Fußballschauen erhofft – und wen er als neuen Europameister sieht.

