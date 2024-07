Ulm (epd). Drei Klimaaktivisten sind am frühen Dienstagmorgen auf den Turm des weltbekannten Ulmer Münsters geklettert. Wie das Polizeipräsidium Ulm am Dienstagnachmittag mitteilte, handelte es sich dabei um einen 21 Jahre und einen 23 Jahre alten Mann sowie um eine 19-jährige Frau.

Die Aktivisten brachten am Turm in rund 70 Metern Höhe ein Banner an mit der Aufschrift "Wäre Jesus Klimaaktivist?". Spezialkräfte von Polizei und Feuerwehr holten sie schließlich vom Turm. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs ein. Wie es hieß, kamen die drei Aktivisten am Nachmittag wieder auf freien Fuß.