Berlin, Passau (epd). Der Klimaforscher Mojib Latif übt deutliche Kritik an der kommenden Weltklimakonferenz in Dubai. "Der Klimawandel geht voran, während sich die Weltpolitik in unverbindlichen Ankündigungen ergeht und noch nicht mal das einhält, was sie versprochen hat", sagte der Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg der Mediengruppe Bayern (Samstag). Beim Klimaschutz "fährt der Zug eigentlich schon seit Paris 2015 im Rückwärtsgang". Von der damaligen Konferenz sollte das Signal zum Aufbruch ausgehen, doch die Emissionen seien letztlich, mit einer kleinen Delle zu Corona-Zeiten, immer weiter gestiegen.

Das 1,5-Grad-Ziel hält Latif schon lange für kaum mehr erreichbar. "Zwar könnten wir das rein theoretisch schaffen, wenn wir abrupt keine Treibhausgase mehr ausstoßen würden. Doch das ist bar jeder Realität." Schon heute stehe man bei etwa 1,2 Grad. Allein wegen der Trägheit des Systems würden in jedem Fall noch ein paar Zehntel draufkommen. "Hinzu kommen andere Trägheiten, wie die der Politik, der Wirtschaftssysteme", sagte der Klimaforscher.

Der Klimaforscher sieht auch Fehler bei der Klimaschutz-Bewegung. "Was Greta Thunberg betrifft: Ich bin ohnehin gegen jede Heldenverehrung. Insofern habe ich sie auch nie besonders verehrt." Die Aktionen der Letzten Generation halte Latif für "völlig kontraproduktiv". Damit stoße man die Menschen vor den Kopf und erweise dem Klimaschutz einen Bärendienst. "Wir brauchen schließlich die Akzeptanz der Menschen. Ohne die kriegen wir nichts durch, auch keinen Klimaschutz", mahnte Latif.