München (epd). Nach etwas mehr als zehn Jahren kehrt der Umwelt- und Klimaschützer Felix Finkbeiner an diesem Sonntag (22. Oktober) auf die Kanzel in der Schwabinger Erlöserkirche zurück. Bereits vor rund zehn Jahren, im März 2013, stand er als damals 15-Jähriger als jüngster Kanzelredner überhaupt dort, teilte die Evangelische Akademie Tutzing am Donnerstag als Veranstalter mit. Diesmal wird er ab 11.30 Uhr über das Thema "Können unsere Wälder der Klimakrise die Stirn bieten?" sprechen. Die Akademie lädt zweimal im Jahr prominente Menschen aus Politik und Gesellschaft zur Kanzelrede in die Erlöserkirche ein. Im Anschluss finde ein Austausch mit dem Publikum statt.