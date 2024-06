München (epd). Die Organisation Fridays for Future München erkennt im aktuellen Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg dringenden Handlungsbedarf für einen besseren Klimaschutz. Vor dem bayerischen Landtag riefen Aktivisten am Sonntag mit Plakaten zu entschlossenem Handeln auf, teilte die Organisation mit. Die gegenwärtigen Überschwemmungen "sind nicht normal, und vor allem dürfen sie nicht normal werden", sagte Sprecherin Ronja Hofmann. Auf den Plakaten waren Sprüche wie "Windräder statt Hochwasser" und "Hochwasser ist erst der Anfang" zu lesen.

Die Klimaschützer fordern von der Regierung des Freistaats einen entschlossenen Ausbau erneuerbarer Energien. Jede Verzögerung in der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen koste nicht nur Geld, sondern auch Menschenleben. Beim Hochwasser am Wochenende war in Bayern in neun Landkreisen der Katastrophenfall ausgerufen worden.