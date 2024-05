München (epd). Vom 30. Mai bis 2. Juni findet am Königsplatz erneut das Klimacamp München statt. In über 50 Workshops und Vorträgen werden unter anderem konkrete Maßnahmen und Klimaziele der Stadt München diskutiert, teilten die Veranstalter mit. Einen thematischen Schwerpunkt bilde die Mobilitätswende in München. Kooperationspartner des Camps ist Fridays for Future; gemeinsam wolle man junge Leute für die Europawahl motivieren.

Die Teilnehmenden des Klimacamps können laut Programm im "München Zelt" mit Expertinnen und Experten über lokale Themen wie die Chancen und Herausforderungen der Mobilitätswende, die CO2-Bilanz des "Kohleblock" im Heizkraftwerk Nord oder die städtische Luftverschmutzung ins Gespräch kommen. Ziel der Aktion sei es, mit allen Besucherinnen und Besuchern gemeinsam konkrete Positionen und Forderungen an die lokale Politik zu erarbeiten.

"Uns ist es ein großes Anliegen, so viele Menschen wie möglich einzubeziehen", sagte der Klimacamp-Sprecher Hagen Pfaff dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Sonntag. Das Camp biete unter anderem ein Kinderprogramm an, damit auch Alleinerziehende teilnehmen können, sowie die Übersetzung in Gebärdensprache.

Das Klimacamp kooperiere außerdem mit dem globalen Klimastreik von Fridays For Future, der in München am Freitagnachmittag um 14 Uhr ebenfalls auf dem Königsplatz beginnt. Am Samstag finde ein mehrstündiges Treffen zur Vernetzung unterschiedlicher Klimagruppierungen statt, heißt es weiter.

Die Klimabewegung möchte am 31. Mai mit ihrer Kampagne verstärkt junge Leute mobilisieren, um eine möglichst hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl am 9. Juni zu erreichen, teilten Fridays for Future mit. "In diesem Jahr können erstmals alle ab 16 wählen - gemeinsam kämpfen wir dafür, dass wir jungen Menschen in großer Zahl wählen gehen, und zwar für Klima und Demokratie", sagte Laurens Andresen von Fridays for Future München laut Mitteilung. Die teilnehmenden Gruppen rufen zu Solidarität, Toleranz und Klimagerechtigkeit auf. Zugleich positionieren sie sich gegen rechte Parteien.

In knapp 20 Städten in Bayern finden am 31. Mai Klimastreiks statt, unter anderem um 13.30 Uhr auf dem Marienplatz in Freising, um 16 Uhr auf dem Haidplatz in Regensburg und am Hauptbahnhof in Würzburg sowie um 17 Uhr auf dem Rathausplatz in Augsburg.