München (epd). Kleiner Lifehack für die Sommerzeit: Mit ein, zwei kleinen Tricks lassen sich die harten weißen Eiskristalle in größeren Eiscreme-Packungen vermeiden. Wie die Verbraucherzentrale Bayern am Donnerstag in München mitteilte, entstehen die störenden Eiskristalle, wenn beim Öffnen der Packung warme Luft in das Gefäß gelangt. "Verschließt man die Verpackung wieder, wird die warme Luft eingeschlossen", erläutert Sabine Hülsmann von der Verbraucherzentrale. Die Feuchtigkeit der warmen Luft kondensiert und gefriert dann.

Das Wichtigste, um die Kristallbildung zu vermeiden: Am besten die Eisverpackung nur so kurz wie möglich aus dem Gefrierfach holen. Und weil sich Eiskristalle immer am Boden der Verpackung bilden - schließlich läuft das Kondenswasser ja nach unten - sollte man den Eisbehälter einfach auf dem Kopf zurück ins Eisfach stellen. Dann nämlich bilden sich die Eiskristalle an der Innenseite des Deckels. So bleibt das Eis kristallfrei. Die Eiskristalle können dann beim nächsten Öffnen einfach vom Deckel abgestreift werden.