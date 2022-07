Garmisch-Partenkirchen (epd). Am 25. August findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder die "König-Ludwig-Nacht" auf Schloss Linderhof statt. Dazu gebe es am Vormittag traditionell auch wieder eine Bergmesse am Königshaus am Schachen, teilte die Bayerische Schlösserverwaltung am Montag mit. Los geht es um 20 Uhr mit einem halbstündigen Konzert der Ettaler Blasmusik, im Anschluss gibt es eine Illumination des Wasserparterres, ab 21.20 Uhr folgen die Nachtführungen mit musikalischer Untermalung im Schloss.

Der katholische Berggottesdienst findet - übrigens bei jeder Witterung - um 11 Uhr auf 1.800 Metern Höhe statt. Vom Elmauer Wanderparkplatz können Bergsteiger zehn Kilometer lang zur Messe hochsteigen. Dabei erwarte sie ein grandioses Bergpanorama. Reservierungen für die "König-Ludwig-Nacht" sind ab 1. August möglich. Wer am Vortag hochsteigen mag, kann im Schachenhaus übernachten oder sich nach dem Gottesdienst dort stärken.

Die König-Ludwig-Nacht findet traditionell zu Ehren des Geburtstags des bayerischen Königs Ludwig II. (1845-1886) am 25. August statt.