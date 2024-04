Nürnberg (epd). Der Komponist Wilfried Hiller und der frühere evangelische Regionalbischof Stefan Ark Nitsche haben gemeinsam ein neues Werk geschrieben. "Apokalypse - eine Enthüllung" soll beim Musikfest ION am 2. Juli uraufgeführt werden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. In der Nürnberger Sebalduskirche stellen am Montag, 13. Mai (19 Uhr) die beiden Autoren Musik und Libretto ihres Werks erstmals vor.

Hiller und Nitsche geben im Gespräch mit Moritz Puschke (Geschäftsführender Intendant des Musikfest ION) und Oliver Geisler (Dramaturg beim Musikfest ION) Auskunft über die Entstehung ihrer Apokalypse, über die musikalischen Ideen und ihre Zusammenarbeit, heißt es in der Mitteilung. Wilfried Hiller werde zusammen mit der Sopranistin Anna-Lena Elbert Passagen des neuen Werks am Klavier vorstellen.

Das Bibel Museum Bayern präsentiert an dem Abend außerdem die Feyerabend-Bibel von 1564. Sie ist Exponat einer Kabinettsausstellung "Apokalypse", die ab 28. Juni im Bibel Museum an der Lorenzkirche zu sehen ist. Abbildungen wie die aus der Feyerabend-Bibel hätten Hiller zu dem neuen Werk für Soli, Vokalensemble und Instrumente wie den japanischen Taiko-Trommeln, Harfe, Celesta oder Violine inspiriert, hieß es.