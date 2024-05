Tutzing (epd). Drei Wochen vor der Wahl zum EU-Parlament war "Europa" das zentrale Thema beim diesjährigen Jahresempfang der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Landesbischof Christian Kopp bezeichnete das "große Projekt Europa" am Mittwochabend in der Evangelischen Akademie Tutzing als "zentral wichtig". Europa habe dem Kontinent Frieden gebracht, sagte Kopp laut Redemanuskript, deshalb "werden wir alles dafür tun, dass dieses Projekt auch in Zukunft blüht und lebt". Für die bayerischen Protestanten sei der Kontakt zu Christinnen und Christen in Europa "bereichernd und belebend". Zu dem traditionellen Empfang am Starnberger See waren Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Medien und Kirche geladen.

Statt eines Festvortrags gab es in diesem Jahr eine Podiumsdiskussion zur Frage "Was die Welt zusammenhält". Mit dem Landesbischof sprachen die Schriftstellerin Nora Bossong und der Sicherheitsexperte Peter Neumann. Bossong wurde als Autorin mit ihren Romanen "36,9 °" und "Schutzzone" bekannt. Sie erhielt unter anderem den Thomas-Mann-Preis, ist Mitinitiatorin des Vereins Arbeit an Europa und engagiert sich im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Neumann ist Professor am Kings College in London und forscht zu internationalem Terrorismus, Islamismus und Rechtsextremismus.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern hat rund 2,1 Millionen Mitglieder in rund 1530 Kirchengemeinden. Sie ist damit die drittgrößte der 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland.