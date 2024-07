Bodenmais (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp hat in seiner Predigt auf dem Silberberg bei Bodenmais das Recht auf Meinungsfreiheit gewürdigt. Dies sei eines "der schönsten Geschenke des Grundgesetzes", sagte Kopp bei dem Berggottesdienst im Bayerischen Wald am Sonntag laut vorab verbreiteter Mitteilung. Vom Recht, "seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten", wie es in Artikel 5 des Grundgesetzes heißt, hätten "alle unsere Vorfahren geträumt".

Es sei fast unvorstellbar, "dass nach der größten Katastrophe der Geschichte, dem Zweiten Weltkrieg, so eine Freiheitsdemokratie in Deutschland entstanden ist", sagte Kopp weiter. Das im Grundgesetz verankerte Recht auf freie Meinungsäußerung zeige sich auch in einer freien Presse, die unabhängig und ohne staatliche Zensur berichte. "Gott sei Dank" gebe es in Deutschland kritische Journalisten, die konsequent recherchierten, die Mächtigen kontrollierten und damit für die Wahrheit und gegen Fake News arbeiteten.

Die Predigt von Landesbischof Kopp war Teil einer Predigtreihe der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes in diesem Jahr. Am 23. Mai 1949 wurde vier Jahre nach dem Ende des NS-Regimes das Grundgesetz unterzeichnet und damit die Bundesrepublik Deutschland gegründet.