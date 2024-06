Sugenheim (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp hat sich für ein Pflichtjahr für junge Menschen ausgesprochen. "Viele reden da drumherum", sagte Kopp am Sonntag laut Predigtmanuskript im Jubiläumsgottesdienst zu 500 Jahre Reformation im mittelfränkischen Sugenheim. Er sei "für so ein Jahr der Orientierung in einer Welt, die für viele junge Menschen sehr orientierungslos und verwirrt wirkt". Er sei für einen Wehrdienst "in dieser unerlösten, oft so unfriedlichen Welt"oder für ein soziales oder ökologisches Jahr.

Er kenne "so viele Geschichten" über junge Menschen, die im In- und Ausland "ein Jahr wie kein anderes erlebt haben", betonte Kopp: "Die haben in sozialen Projekten gearbeitet und sind echte Persönlichkeiten geworden." Viele junge Menschen hätten beim Freiwilligendienst Freunde fürs Leben gefunden und wichtige Erfahrungen gemacht. "Ich glaube, dass so ein Jahr bei der Orientierung helfen könnte", sagte der Bischof. Momentan ist die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt - Dienste bei Bundeswehr und Hilfsorganisationen sind freiwillig.

Kopp war am Sonntag im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim zu Gast, um als Festprediger zu sprechen. Dabei ging er auch auf die aktuell laufenden und die weiteren, noch bevorstehenden Reformen in der Landeskirche ein. "Wir werden kirchlich noch manche Veränderungen erleben, weil sich das Leben so unglaublich verändert", erläuterte Kopp. Die Konstante dabei sei die "Botschaft von der Liebe Gottes": "Vom Anfang des Lebens bis zum Ende ist Gott an Deiner und meiner Seite. Gott ist das Glück der Welt."