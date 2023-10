Amtsantritt am 1. November

Der neue Landesbischof Christian Kopp: Teamplayer im Hier und Jetzt

Der neue Landesbischof Christian Kopp will die schrumpfende bayerische Landeskirche so aufstellen, dass sie auch in zehn Jahren noch "nah bei den Menschen" ist. Dafür muss der "Leuchtenlasser" künftig selber öffentlich sichtbar sein.