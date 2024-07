München (epd). Die Schriftstellerin Donna Leon erhält bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises am 7. November den diesjährigen Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Wie keine andere präge die Autorin "seit vielen Jahren unser Bild von Venedig", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) laut einer Mitteilung vom Freitag. Ihr Kommissar Guido Brunetti sei "eine der beliebtesten Ermittlerfiguren der zeitgenössischen Kriminalliteratur". In Kombination mit dem Schauplatz Venedig garantiere das "Hochspannung und Lesegenuss pur", so Söder.

Die 1942 in New Jersey geborene Donna Leon hat laut Mitteilung als Reiseleiterin in Rom und als Werbetexterin in London gearbeitet sowie als Lehrerin und Dozentin im Iran, in China und Saudi-Arabien. Die Brunetti-Romane machten sie weltberühmt. Donna Leon lebte viele Jahre in Italien und wohnt heute in der Schweiz.

Der Bayerische Buchpreis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Bayern mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei vergeben. In den vergangenen Jahren ging der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten an den Schriftsteller Florian Illies, den Historiker Christopher Clark sowie den Bestsellerautor Frank Schätzing.