Coburg (epd). Die Kriminalpolizei in Coburg fahndet nach einer Jesusfigur. Der mehr als ein Meter große Jesus aus Gips ist von einem großen Kruzifix in einem Vorgarten in Hochstadt/Main verschwunden. Der Diebstahl dürfte bereits Anfang Oktober verübt worden sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag. Die Figur sei mit einem weißen Leintuch bekleidet. Ihr Wert liege bei rund 1.200 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09561/6450.