Krisendienst-Telefon

Seit einem Jahr hilft das Krisendienst-Telefon rund um die Uhr

Für einen Menschen in einer seelischen Krise ist rasche Hilfe von großem Wert. In Bayern gibt es seit einem Jahr eine einheitliche Telefonnummer des Krisendienstes, die ständig erreichbar ist. Sie wird durchschnittlich 150 Mal am Tag genutzt.