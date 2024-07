Nürnberg (epd). Seit 15 Jahren ermöglichen ehrenamtliche "Kulturfreunde" in Nürnberg die Teilhabe an kultureller Bildung. Über 10.000 Kinder aus Kindertagesstätten in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf haben in den zurückliegenden Jahren die Nürnberger Kulturlandschaft entdeckt, teilte die Stadt am Freitag mit. Dank freiwilliger Helferinnen und Helfer werden dabei Kultureinrichtungen und -veranstaltungen besucht und neue Stadträume erkundet.

Über 1.000 Kultur-Ausflüge seien seit 2009 zusammengekommen. Zuletzt habe eine Gruppe der Kindertagesstätte Matthäus-Herrmann-Platz die Nürnberger Kaiserburg besucht. "Positive Kulturerlebnisse in der Kindheit und das Kennenlernen künstlerischer Ausdrucksformen stärken das Gefühl der Teilhabe und der Selbstwirksamkeit", sagte Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales. Dies sei für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und den Dialog zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen unerlässlich.

Die Teilnahme der Eltern im Projekt sei ein wichtiger Teil des Konzepts, das einen langfristigen Abbau von Barrieren stärke. Das "Zentrum Aktiver Bürger" am Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit Nürnberg (ISKA) sorge für die fachliche Umsetzung des Projekts. Finanzielle Unterstützung komme von einer Stiftung der Triumph-Adler GmbH.

Derzeit werden neue ehrenamtliche "Kulturfreunde" gesucht. Infrage kommen Menschen mit Kenntnissen der Nürnberger Kulturlandschaft, Organisationsgeschick und Freude am Umgang mit Kindern. Interessierte können sich direkt beim ISKA melden.