Nürnberg (epd). Unter dem Motto "Braten - Andacht - Jubeljahr" geht im kommenden Jahr die Nürnberger Vesperkirche in der Südstadt an den Start. Vom 2. Februar bis zum 9. März werde es in der evangelischen Gustav-Adolf-Gedächtniskirche wieder ein günstiges Essen, Kaffee und Kuchen, ein Beratungsangebot und Kulturprogramm geben, teilten die Veranstalter mit. Die Nürnberger Vesperkirche feiert im nächsten Jahr ihr zehnjähriges Bestehen.

Vor dem Beginn gibt es in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche einige sonntägliche Benefizkonzerte. So kommt am Sonntag, 27. Oktober (18 Uhr), O'Malley mit Irish, American und Scottish Folk. Am Sonntag, 10. November (18 Uhr), tritt der fränkische Kabarettist Mäc Härder mit seinem Programm "Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!" auf. "Blues & Kusz" ist am 1. Dezember (18 Uhr) ein Abend mit dem Schriftsteller Fitzgerald Kusz überschrieben, der mit dem Bluesgitarristen Klaus Bradl auftritt. Ein Abend mit dem Staatstheater Nürnberg erwartet das Publikum am Sonntag, 8. Dezember (19 Uhr).

In der Vesperkirche gibt es seit 2016 ein warmes Mittagessen zum symbolischen Preis von einem Euro. Außerdem bieten Apotheker, Ärzte und Friseure ihre Dienste an, es gibt Bastelgruppen, einen Kleidertausch, psychologische Beratung, Sozialberatung und mehr. Die Vesperkirche besuchten in den vergangenen Jahren täglich bis zu 500 Menschen.