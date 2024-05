München (epd). An einer Kundgebung "Demokratie verteidigen!" in München haben sich am Donnerstag nach Angaben der Veranstalter 500 Menschen beteiligt. Anlass für die Aktion auf dem Marienplatz waren die jüngsten Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, teilte Fridays for Future München mit. David Distel von der Grünen Jugend München kritisierte, es werde für "migrantisierte, queere und andere marginalisierte Menschen" wegen rechter Hetze, Drohungen und Gewalt immer schwerer, an der Demokratie teilhaben zu können. Für den 31. Mai und den 8. Juni sind weitere Demonstrationen in München geplant.