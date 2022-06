Regensburg (epd). Am Dienstag (14. Juni, 19 Uhr) wird in der Dreieinigkeitskirche Regensburg das Kunstprojekt "Raumantwort" von Thomas Thalhammer eröffnet. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Raum, der sowohl Fragen aufwerfe als auch Ansätze für mögliche Antworten biete, teilte die Stadt Regensburg am Donnerstag mit. Die Ausstellung ist bis zum 31. Juli zu sehen und findet im Rahmen des kulturellen Jahresthemas "Zwischentöne" statt.

Die Holzskulpturen von Thomas Thalhammer, die mit der architektonischen Idee der zweiten Haut des Menschen in Verbindung gebracht und als solche durch "Hineinschlüpfen" erlebt werden könnten, ließen die Grenzen zwischen innen und außen verschwimmen. In ihrer reduzierten Form bildeten die Skulpturen selbst einen Raum: als abstrakte und starre Repräsentanten des Menschen. Auf diese Weise werde die gewohnte "Melodie des Raumes" einerseits gebrochen, andererseits erweitert, hieß es. Am 31. Juli wird die Ausstellung mit einer Finissage in Verbindung mit dem Kunstgottesdienst "Lebenslinie" beendet.