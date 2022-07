München (epd). Nach zweijähriger Corona-Pause tritt der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in diesem Jahr wieder bei der Radltour des Bayerischen Rundfunks (BR) in die Pedale. Er freue sich auf die "einmalige Erfahrung von körperlicher Bewegung, herrlicher Landschaft und herzlicher Gemeinschaft", sagte der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die insgesamt 500 Kilometer lange Route durch den Freistaat führt die Radler in sechs Tagesetappen ab Sonntag (31. Juli) bis zum 5. August von Cham in der Oberpfalz nach Gunzenhausen in Mittelfranken.

"Die BR-Radltour wird auch dieses Mal wieder ein Highlight im Jahr sein", sagte der Bischof. Er schätze daran die vielen schönen Gespräche in den Pausen und auf dem Fahrrad sowie das abendliche Fest, "bei dem wir nach getaner Tat zusammen feiern können." Bedford-Strohm fährt seit 2017 jedes Jahr bei der Veranstaltung mit, heuer also zum vierten Mal, da das Event in den letzten beiden Jahren Corona-Zwangspause machte. Nach aktueller Planung wird der evangelische Bischof einem Sprecher der Landeskirche zufolge am Montag (1. August) die Etappe von Cham nach Landau an der Isar (Niederbayern) mitfahren.

Weitere Etappenorte der Tour sind Freising in Oberbayern, Aichach in Schwaben sowie Dietfurt an der Altmühl in der Oberpfalz. Abends finden kostenlose Open-Air-Konzerte statt, unter anderem mit Max Giesinger, The Hooters, Michael Schulte und den Sportfreunden Stiller.