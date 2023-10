Tutzing (epd). Der neue bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp spricht am kommenden Donnerstag (2. November) über die Zukunft von Kirche und Diakonie. Im Rahmen der Tagung "Kirche und Diakonie in der Zeitenwende" in der Evangelischen Akademie Tutzing debattiere er um 19.30 Uhr mit der Vorsitzenden der Diakonie Bayern, Sabine Weingärtner, teilte die Akademie am Dienstag mit.

Die Frage, wie Kirche und Diakonie ihrem Auftrag nachkommen können, bekomme 175 Jahre nach Gründung der verfassten Diakonie neue Brisanz, heißt es: Zum einen sei die Gesellschaft massiven Verwerfungen ausgesetzt, zum anderen seien auch bei Kirche und Diakonie Umbrüche zu erwarten. Landesbischof Kopp mache deutlich, dass er tätige Nächstenhilfe gerade in gesellschaftlich erregten Zeiten im Zentrum des kirchlichen Handelns sehe.

Die Podiumsdiskussion ist auch für Gäste offen, die nicht die gesamte Tagung besuchen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.