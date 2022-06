Dachau (epd). Mit einem Gedenkgottesdienst erinnert der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am Sonntag (26. Juni) in der Versöhnungskirche Dachau an den evangelischen Pfarrer Wolfgang Niederstraßer. Wegen einer regimekritischen Predigt, die Niederstraßer 1942 in seiner oberfränkischen Gemeinde Warmensteinach gehalten hatte, verschleppten die Nationalsozialisten den Pfarrer noch im April 1945 ins KZ Dachau. Der Gottesdienst solle auch auf die politische Verfolgung heutiger Widerstandskämpfer in China, Belarus oder Russland hinweisen, teilte Kirchenrat Björn Mensing, Pfarrer der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau, mit.

Beim anschließenden Empfang werde Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein Grußwort sprechen. Als Ehrengäste haben laut Mitteilung ein Enkelsohn von Wolfgang Niederstraßer sowie Eva Faessler, Tochter des jüdischen KZ-Dachau-Überlebenden Max Mannheimer, ihr Kommen zugesagt. Aus Wolfgang Niederstraßers früherer Gemeinde Warmensteinach reist eine Delegation mit Mitgliedern des Kirchenvorstands an. Der Gottesdienst wird als Livestream übertragen.