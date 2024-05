Nürnberg (epd). Am 17. Mai feiert das Bibelzentrum Bayern, der Trägerverein des 2022 eröffneten Bibel Museum Bayern, in Nürnberg sein 200-jähriges Gründungsjubiläum. Gegründet wurde das heutige Zentrum 1823 in Nürnberg mit königlicher Erlaubnis als "privilegierter Centralbibelverein für die protestantische Kirche in Bayern" und nahm am 14. Mai 1824 offiziell seine Arbeit auf, teilte das Bibel Museum Bayern mit. Das Ziel des Vereins sei es gewesen, vor allem den Armen und Mittellosen zu ermöglichen, eine eigene Bibel in Händen zu halten.

Zum Festakt um 19 Uhr im Lorenzer Pfarrhof wird der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Christian Kopp, die Festrede halten. Es folgen Grußworte von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Nürnberger Stadtspitze und Michael Jahnke, Vertreter der Deutschen Bibelgesellschaft. Auftakt des Festakts ist die Inszenierung der Übergabe der finalen Bestätigung der Vereinsgründung durch König Maximilian I. Joseph aus München durch einen Boten, der mit der historischen Museums-Postkutsche vor den Pfarrhof fahren wird.

Dem 200-jährigen Gründungsjubiläum widmet das Bibel Museum Bayern eine neue Wechselausstellung, die im Herbst 2024 eröffnen und unter der Schirmherrschaft des Hauses Bayerns stehen soll.