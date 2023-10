München (epd). Der neue bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp will sich weiterhin zum politischen Tagesgeschehen äußern. "Kirche ist politisch - das ist keine Frage, weil wir einen öffentlichen Auftrag haben", sagte er im Interview mit dem Radiosender Bayern2 am Montag. "Zu wesentlichen Fragen des Menschseins erwarten unsere Mitglieder, dass wir uns positionieren - das werde ich auch tun."

Zur Asyldebatte betonte er, dass es ein Menschenrecht sei, dass politisch verfolgte Menschen Schutz bekommen. "Das ist ein christliches Gut, den Fremden Obdach zu geben." Das dürfe man nicht vergessen "in diesen erhitzten Diskussionen, in denen wir gerade drin sind". Kopp war am Sonntag in sein Amt als bayerischer Landesbischof eingeführt worden. Sein Vorgänger Heinrich Bedford-Strohm hatte sich ebenfalls offensiv zur Tagespolitik geäußert.