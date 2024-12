München (epd). Am Dienstagabend ist in einem Gottesdienst in der Münchner Matthäuskirche der bisherige Leiter des Landeskirchenamts der bayerischen evangelischen Landeskirche, Oberkirchenrat Nikolaus Blum, in den Ruhestand verabschiedet worden. Der Jurist war seit 2016 Leiter der obersten Verwaltungsbehörde der bayerischen Landeskirche und dessen Chefjurist. Gleichzeitig wurde seine Nachfolgerin Marion Böttcher als Leitung der Abteilung "Strategische Planung und Steuerung, zentrale Dienste" berufen.

Landesbischof Christian Kopp würdigte Blums Humor, Klugheit, Entschlossenheit und seinen "unbedingten Einsatz für Gerechtigkeit", mit der er die Kirchenleitung und die Reformprozesse bereichert habe. Bereits als junger Mensch habe Blum "immer wieder Fragen an die träge Veränderungsgeschwindigkeit von Kirche und Religion" gehabt. Diese Fragen hätten ihn auch als Oberkirchenrat begleitet. Diese Zeit sei, wie er selbst gesagt habe, "eine echte Herausforderung und zugleich eine richtige Bereicherung" gewesen, sagte Kopp.

Auch die Präsidentin der Landessynode, Annekathrin Preidel, würdigte Blums Wirken für die Landeskirche: "Wir danken Dir für viele konstruktive Gespräche, für Dein Talent, immer wieder Denkhorizonte zu weiten, und immer wieder auch unkonventionelle Wege vorzuschlagen." Zugleich hieß sie Blums Amtsnachfolgerin Marion Böttcher willkommen. Diese trete "nicht einfach in die Fußstapfen" ihres Vorgänger, sondern sie bringe "eigene Talente und Ideen mit, die für unsere gemeinsamen Ziele wertvoll sind", sagte die Synodalpräsidentin.

Kopp rief die Menschen in seiner Ansprache außerdem dazu auf, Kirche und Religion nicht schlechtzureden. "Immer wieder habe ich das Gefühl, dass wir kirchenintern da selbst fein mitmachen", berichtete Kopp. Zu leichtfertig stimmten auch Kirchenmitglieder in die "Rhetorik der Kritik" ein und stelle damit die eigene Kirche und andere Kirchen grundsätzlich infrage, sagte der Landesbischof. Dabei sollte man vielmehr auf das schauen, "wofür wir gemeinsam mit unseren unterschiedlichen Gaben" für den Glauben und die Kirche arbeiten.

Die Juristin Böttcher ist seit 1. Dezember Oberkirchenrätin und Abteilungsleiterin im Landeskirchenamt. Damit ist sie Mitglied im Landeskirchenrat, einem der kirchenleitenden Organe neben Landesbischof, Landessynode und Landessynodalausschuss. Böttcher hatte als Abteilungsleiterin im Landratsamt Kronach gearbeitet, seit 2008 ist sie Hochschullehrerin an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Hof. Nikolaus Blum war vor seiner Zeit bei der Kirche kaufmännischer Geschäftsführer beim Helmholtz-Zentrum München.