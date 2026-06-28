Nürnberg (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp hat am Sonntag zu konsequenter Barmherzigkeit mit sich und anderen aufgerufen. Alle sollten "nicht mehr so viel urteilen, nicht mehr so viel von Anfang an besser wissen", sagte Kopp laut Predigtmanuskript im Festgottesdienst zum 75-jährigen Bestehen des ION Musikfestivals in der Nürnberger St. Lorenzkirche. "Es gibt zu viele versiegelte Herzen, zu viele versiegelte Gedanken, überhitztes Denken", betonte der Theologe: "Wer ständig urteilt, wird hart wie Beton."

Christinnen und Christen seien in Jesu Nachfolge dazu aufgerufen, "die Schuld nicht bei der anderen oder dem anderen zu suchen", betonte Kopp in seiner Predigt über das Gleichnis vom Splitter im Auge des Bruders und dem Balken im eigenen Auge (Lk 6,36-42). Vielmehr sollten sich Christen fragen, was sie zu einer gerechteren und friedlicheren Welt beitragen können, "in der nicht so polarisiert wird wie bei uns". Es gelte etwa, Ausgleich zu schaffen zwischen Arm und Reich, Inländern und Ausländern, Starken und Schwachen.

Kopp: "Ich mag das 'anders'"

Kopp verwies auf das Motto der ION-Jubiläumsausgabe "Bleibt anders". "Ich mag das 'anders'", sagte er. Für ihn gehöre genau dies "zum Schönsten im Leben", dass es so interessant bleibe, dass jeder Tag zwar "etwas Gleiches" habe und dann doch anders verlaufe. Auch Jesus rufe in dem Gleichnis genau dazu auf, aus den Automatismen der "Schuldigensuche" auszubrechen, sagte der Landesbischof. "Darum: verharrt nicht in euren Erwartungen, macht euch gefasst auf schöne Überraschungen. Bleibt anders."