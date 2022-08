Rothenburg o.d. Tauber (epd). Bei einem Wochenendseminar vom 23. bis 25. September im Wildbad Rothenburg steht die Zukunft des Ehrenamts in der bayerischen evangelischen Landeskirche im Fokus. Das Seminar "Kirche - Zukunft - Ehrenamt" stelle die Erfahrungen von Ehrenamtlichen und die sich daraus ergebenden Impulse für die Zukunft der Landeskirche in den Mittelpunkt der Diskussion, hieß es. Wie sich Kirche neue positioniere und verändere, das hänge stark auch von den Erfahrungen Ehrenamtlicher ab. Diese nähmen Stimmungen, Wünsche und Probleme der Menschen oft sehr direkt auf, hieß es. Das Seminar richtet sich vor allem an Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher sowie engagierte Ehrenamtliche. Einige Restplätze sind noch verfügbar.

Internet: Weitere Infos und Anmeldung unter http://u.epd.de/2bb5