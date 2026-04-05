München (epd). Die bayerische Landeskirche hat die Pfarrstelle an der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau ausgeschrieben. Man suche zum 1. Januar 2027 "eine integrative, kooperative, konfliktfähige und belastbare Persönlichkeit mit strategischer Kompetenz und Weitsicht", heißt es im Amtsblatt für April. Zudem seien breites historisches Wissen und Sensibilität für Erinnerungsarbeit vonnöten. Die Stelle ist auf drei Jahre befristet. Im Anschluss soll eine Stelle für die Koordination der gesamten evangelischen Gedenkstättenarbeit in Bayern errichtet werden. Der aktuelle Stelleninhaber, der Pfarrer und Historiker Björn Mensing, geht im Juli 2026 in vorgezogenen Ruhestand.

Auf die Ausschreibung können sich den Angaben zufolge bis zum 21. April Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakone und Diakoninnen sowie Religionspädagogen und Religionspädagoginnen bewerben. Die Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau war 1967 auf Initiative ehemaliger Häftlinge aus den Niederlanden und anderen europäischen Ländern errichtet worden. Träger ist die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).