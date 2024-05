München, Nürnberg (epd). Die evangelische Landeskirche in Bayern und die Diakonie wollen mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt ins Gespräch kommen. Man lade am 6. Juni (11 bis 15 Uhr) zu einem Forum für Betroffene in Nürnberg alle ein, die im Bereich der ELKB oder der Diakonie sexualisierte Gewalt erlitten hätten, teilten Kirche und Diakonie am Mittwoch mit. Man wolle diesen Menschen ermöglichen, sich kennenzulernen und zu vernetzen, sagte Martina Frohmader, Leiterin der Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB.

Vertreterinnen und Vertreter von Landeskirche und Diakonie wollten bei der Veranstaltung über die Arbeit der geplanten Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission und die vorgesehene Mitwirkung Betroffener informieren, hieß es. Das Forum diene aber auch Betroffenen aus dem Raum Nürnberg, sich über notwendige Schritte im Rahmen von Aufarbeitung, Unterstützung, Anerkennung, Prävention und Intervention auszutauschen. Außerdem könnten zusätzliche Termine mit den Ansprechpartnern von Diakonie und Landeskirche vereinbart werden. Das nicht öffentliche Forum für Betroffene werde durch Supervision begleitet.