München (epd). Die bayerische Landeskirche hat ein positives Resümee ihrer Kampagne "Unser starkes Kreuz für Demokratie" im Vorfeld der Kommunalwahlen gezogen. Mit einer gezielten Social-Media Kampagne habe man eine Million Nutzerkonten in Bayern erreicht, teilte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) am Dienstag mit. Die Beiträge zur Kampagne auf Meta, Google und Tiktok wurden außerdem mehr als sieben Millionen Mal angezeigt. Die Aktion habe gezeigt, "dass Kirche einen eigenständigen Beitrag zum demokratischen Diskurs leisten kann", indem sie christliche Werte wie den Schutz der Menschenwürde "sichtbar und wirksam" in gesellschaftliche Debatten einbringe", sagte Landesbischof Christian Kopp.

Im Rahmen der Kampagne sei die zugehörige Homepage rund 20.000 Mal aufgerufen worden - bei einer durchschnittlichen Verweildauer von sechs Minuten, hieß es weiter. 767 Personen beteiligten sich mit eigenen Beiträgen an der Aktion "Gesicht zeigen". Mit einem "Love Storm" unterstützte die Evangelische Jugend in ganz Bayern Kandidierende aus verschiedenen Parteien gegen Hass und Hetze im Netz. Besonders beliebt waren den Angaben zufolge Bierdeckel mit dem Kampagnenlogo: 7.500 wurden davon abgerufen, dazu 15.000 Flyer sowie 140 Banner und Fahnen. Täglich habe während des Aktionszeitraums in den Gemeinden und online etwa eine Demokratie-Veranstaltung stattgefunden.

"Klare Haltung, breite Anschlussfähigkeit"

Martin Becher, Leiter der ELKB-Fachstelle Demokratie und gesellschaftliches Miteinander, bezeichnete die "Verbindung von klarer Haltung und breiter Anschlussfähigkeit" als Schlüssel zum Erfolg. "Für alle Anlässe, für verschiedene Zielgruppen und für unterschiedliche kirchliche Organisationen war etwas dabei", bilanzierte Becher. Die Kampagne, die von über 30 Kooperationspartner getragen wurde, werde deshalb weitergeführt und bei künftigen Anlässen weiterentwickelt.