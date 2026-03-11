München (epd). Ein Mentoringprogramm für Pfarrerinnen starten die bayerische und die sächsische evangelische Landeskirche in diesem Herbst. Bei dem Angebot mit dem Titel "she:leads" sollen erfahrene Führungskräfte Pfarrerinnen dabei begleiten, "eigene Leitungsperspektiven zu erkunden und zu stärken", teilte die bayerische Landeskirche am Mittwoch mit. "Frauen in Leitung sind ausdrücklich gewollt und gebraucht", erklärte Margrit Klatte, Oberlandeskirchenrätin in Sachsen.

Der Blick auf aktuelle Zahlen unterstreiche das: In der bayerischen Landeskirche sind den Angaben zufolge derzeit rund 33 Prozent der Stellen auf der mittleren Leitungsebene mit Frauen besetzt, in der Landeskirche von Sachsen sind es 19 Prozent. Gleichstellung in kirchlichen Leitungsämtern sei somit noch nicht erreicht.

Zehn freie Plätze

Mit dem Mentoringprogramm wolle man Pfarrerinnen einladen, den Weg zu Führungspositionen zu beschreiten, sagte Stefan Reimers, Personalchef der bayerischen Landeskirche. Es gehe darum, Orientierung zu geben, Netzwerke aufzubauen und praktische Einblicke in Leitungsaufgaben zu ermöglichen. Insgesamt stehen laut Mitteilung zehn Plätze für Pfarrerinnen aus beiden Landeskirchen zur Verfügung. Bewerbungen sind noch bis zum 13. April möglich.