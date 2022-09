Jüdische Feste

Rosch Haschana: Wie Jüdinnen und Juden das Neujahrsfest feiern

Für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt beginnt am 26. September 2022 das Jahr 5783. Warum das so ist und was genau am jüdischen Neujahr gefeiert wird, erklären der Münchner Rabbi Steven Langnas und der in der bayerischen Landeshauptstadt lebende israelische Blogger Asaf Erlich.