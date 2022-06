Pappenheim (epd). Die Evangelische Landjugend (ELJ) macht sich für den Kauf von regionalen Lebensmitteln und für weniger Kunststoffverpackungen stark. In einer ihr Jahresthema "Sei ein Trendsetter! Change your Lifestyle - Save the Planet" begleitenden Befragung unter überwiegend jungen Menschen zwischen 15 und 26 Jahren aus dem ländlichen Raum habe sie herausgefunden, wie diese über Konsum, Ernährung und Mobilität denken, teilte die ELJ in Pappenheim mit. Milchprodukte, Fleisch und Wurst stehen laut der Befragung nach wie vor hoch in der Gunst der Jugendlichen - vegane oder vegetarische Ernährung kommt nur für knapp ein Viertel in Frage.

Immerhin jeder zweite achtet laut der Umfrage beim Einkauf darauf, dass möglichst wenig Verpackung anfällt. Der Kauf von Second-Hand-Artikeln oder der Einkauf in Unverpackt-Läden scheine jedoch eher nicht zur Lebenswirklichkeit von Jugendlichen auf dem Land zu gehören, so die ELJ. Und auch wenn sich die meisten für mehr Möglichkeiten zum regionalen Einkauf von Lebensmitteln aussprachen, gehöre vor allem das Online-Shopping zum Alltag der Jugendlichen.

In Sachen Mobilität gingen die Meinungen bei der nicht repräsentativen Befragung von etwa 260 Personen auseinander: Die Zahl der Befürworter und Gegner eines Tempolimits von 130 km/h auf Autobahnen hielt sich ungefähr die Waage, auch die Haltung zur E-Mobilität war uneinheitlich. Gewünscht wurden sich laut ELJ jedoch mehr und bessere Radwege und der Ausbau des öffentlichen Personen-Nahverkehrs als "wichtige Investition in die Zukunft".