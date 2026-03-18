Neuendettelsau (epd). Der Schulbetrieb im Diakoneo-Förderschulzentrum St. Laurentius in Neuendettelsau geht nun offenbar doch über das Ende des Schuljahrs 2025/2026 weiter. Das Sozialunternehmen Diakoneo als Schulträger und der Landkreis Ansbach haben am Mittwoch eine Vereinbarung unterzeichnet, wie Diakoneo mitteilte. Demnach kommt der Landkreis für die Zinsaufwendungen für die dringend benötigte Dachsanierung auf. Die Hilfe des Landkreises ist nötig, weil das nach wie vor finanziell angeschlagene Sozialunternehmen die Zwischenfinanzierung der Sanierung trotz Förderzusagen nicht leisten konnte.

Verena Bikas, Diakoneo-Vorständin des Geschäftsfelds Bildung, sagte laut Mitteilung, man sei sehr erleichtert, dass man "gemeinsam mit dem Landkreis eine Lösung" gefunden habe. "Wir freuen uns insbesondere für die Schülerinnen und Schüler, ihre Familien und die Mitarbeitenden", erläuterte sie. Landrat Jürgen Ludwig (CSU) dankte Diakoneo für "das konstruktive Engagement". Mit der Vereinbarung übernehme der Landkreis Ansbach Verantwortung und sorge gemeinsam mit Diakoneo dafür, dass der Schulstandort Neuendettelsau erhalten bleibe: "Damit haben wir unser Ziel erreicht", sagte Landrat Ludwig weiter.

Mehr als 200 Kinder besuchen die Schule

Diakoneo will nun alles daran setzen, die Dachsanierung schnell umzusetzen. Ziel sei es, Gefährdungen auszuschließen und den Schulbetrieb nach den Sommerferien sicherzustellen. Das Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Schwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung wird derzeit von mehr als 200 Kindern besucht. Jahrelang hatte Diakoneo versucht, eine Generalsanierung umzusetzen - doch über die Planungen des 17-Millionen-Euro-Projekts war man nie hinausgekommen. Vor allem das Dach der Schule ist undicht, deshalb schimmelt es in einzelnen Räumen, auch die Statik ist teilweise beeinträchtigt.

Im Oktober 2025 hatte Diakoneo mitgeteilt, den Schulbetrieb nach dem laufenden Schuljahr einzustellen. Man sehe keine Möglichkeit, die Sanierung angesichts der finanziellen Lage von Diakoneo zu beginnen. Ein Weiterbetrieb im maroden Gebäude ohne Sanierung hatte Diakoneo ausgeschlossen.