Landshut (epd). Ein Dirigent auf dem Eis und Sängerinnen und Sänger in den Rängen: An diesem Donnerstag (22. Dezember) steigt in der städtischen Eissporthalle Landshut das weihnachtliche Stadionsingen, zu dem 20 Chöre mit 300 Sängern angemeldet sind, wie das Landshuter evangelische Dekanat am Montag mitteilte. Alle Stadionbesucher seien zum Mitsingen eingeladen, wenn Dekanatskantor Volker Gloßner den Taktstock erhebe.

Der Eislaufverein Landshut (EVL) steuere eine Showeinlage bei: 100 kleine und große Eiskunstläufer tanzen zu Liedern wie "Schneeflöckchen, Weißröckchen". Nach der Corona-Pause tue es gut, wieder gemeinsam singen zu können, sagte Dekanin Nina Lubomierski. Sie rechne mit bis zu 2000 Stadiongästen in der "Fanatec Arena". Organisiert werde das Stadionsingen zusammen mit der katholischen Kirche.

Nach einem großen Finale, bei dem das Lied "O du fröhliche!" gesungen werde, gebe es einen ökumenischen Segen. Auch der Klingelbeutel gehe herum - gesammelt wird für die "Buntstifte-Läden" des Diakonischen Werks in Landshut. Sie geben jeweils vor Schuljahresbeginn und Anfang des neuen Jahres kostenlos Schulmaterial an bedürftige Kinder aus. Die Nachfrage sei hoch, sagte Lubomierski: "Wir feiern an Weihnachten das Kind in der Krippe. Mit unserer Aktion wollen wir deshalb Kinder unterstützen, die es nicht so gut im Leben haben." Das Weihnachtssingen im Eisstadion beginnt um 18 Uhr.