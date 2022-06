Eichstätt (epd). Laut bayerischem Kultusministerium besuchen zurzeit mehr als 20.000 Kinder aus der Ukraine Schulen in Bayern. Um diese Kinder und Jugendliche im Unterricht begleiten zu können, sei es für Lehrerinnen und Lehrer hilfreich, über die Kirchen in der Ukraine Bescheid zu wissen, erklärte am Donnerstag das Bistum Eichstätt in einer Mitteilung. Es bietet daher eine Online-Fortbildung zu dem Thema für Lehrkräfte und anderen Interessierte an.

Am Donnerstag, 23. Juni, (15 bis 17 Uhr) werde Pfarrer Andriy Mykhaleyko, Repetitor am Collegium Orientale, einen Einblick über die verschiedenen orthodoxen Kirchen und deren Besonderheiten und Beziehungen zueinander bieten, hieß es. Barbara Buckl, stellvertretender Leiterin der Hauptabteilung Religionsunterricht, Schulen und Hochschulen im Bistum Eichstätt, leite die Veranstaltung.