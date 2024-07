Rothenburg o.d. Tauber (epd). Am 19. September wird vermutlich zum letzten Mal ein Kunstwerk im Rahmen des Kunstprojekts "art residency wildbad" an die evangelische Tagungsstätte Wildbad Rothenburg übergeben. Die in Berlin lebende und arbeitende bildende Künstlerin Zuzanna Czebatul wird als "Artist in Residence" fast den ganzen August über im Wildbad sein und dort ihr Atelier auf Zeit aufschlagen, wie die Tagungsstätte am Dienstag mitteilte. Am 11., 18. und 25. August finden Tage des "Offenen Ateliers" von 12 bis 16 Uhr statt.

Czebatuls Arbeiten seien "maßgeblich von ihrem Interesse an den Zusammenhängen von Machtstrukturen und Ideologien und deren kulturellen Ausdrucksformen geprägt". Eine besondere Faszination üben Mosaike auf die Künstlerin aus - etwa die Boden- und Wandgestaltungen antiker Bäder. Die im Jahr 1986 im polnischen Miedzyrzecz geborene Künstlerin plane deshalb für das Wildbad "ein Bodenobjekt, das die einstige Rolle des Wildbads in der ausgeprägten Geschichte der europäischen Bädergeschichte aufgreift", heißt es weiter.

Das über die Region hinaus gelobte Kunstprojekt "art residency wildbad" endet mit der Werkübergabe Mitte September vermutlich vorzeitig. "Vor dem Hintergrund der schwierigen aktuellen Situation und ungewissen Zukunft des Wildbads Rothenburg" führe man das Kunstprojekt heuer Jahr zwar noch fort, aber "leider auch zu einem Abschluss", teilte das Wildbad vor wenigen Monaten mit. Die bayerische Landeskirche als Eigentümer hatte zuvor beschlossen, die Finanzierung Mitte 2025 einzustellen - das Haus wird also geschlossen.

Seit 2017 gastiert im Wildbad ein bildender Künstler oder eine Künstlergruppe, die vor Ort ein Kunstwerk für den Wildbad-Park schaffen. Der Skulpturenpark im Wildbad umfasst Werke von Böhler & Orendt (2017), Ulrike Mohr (2018), Laura Belém (2019), Breathe Earth Collective (2020), Benjamin Zuber (2021), Arianna Moroder (2022) und Alexandra Hojenski (2023). Die "art residency wildbad" war ursprünglich auf zehn Jahre plus X angelegt. Eine Jury lädt die Künstler ein, selbst bewerben kann man sich nicht.