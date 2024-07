Creglingen (epd). Der berühmte Marien-Altar in der Herrgottskirche in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) präsentiert sich ab Mitte August in einem ganz besonderen Licht. Dieses "Lichtwunder" am Altar des Bildschnitzers und Bildhauers Tilmann Riemenschneider (um 1460 - 1531) können die Besucher der kleinen evangelischen Kirche vom 15. August bis 31. August bei Sonnenschein beobachten, teilte die Touristeninformation Creglingen am Freitag mit.

Denn in der zweiten Augusthälfte bildeten der abendliche Sonnenstand, das Kirchenfenster und der Bereich der zentralen Marienfigur des Altars eine Linie. Diese Lichtverhältnisse, die einzelne Figuren plastisch hervorheben, wirkten für die Betrachter fast so, als könnten sie die Himmelfahrt Marias, die am 15. August mit einem Feiertag begangen wird, leibhaftig miterleben. Damit der Lichteffekt zur Geltung kommt, wird in dieser Zeit die künstliche Beleuchtung des Marienaltars minimiert.