München, Frankfurt a.M. (epd). Der 100. Geburtstag des Humoristen Loriot (1923-2011) am 12. November wird deutschlandweit gefeiert. Das Caricatura-Museum in Frankfurt am Main zeigt bis 25. Februar nächsten Jahres laut eigener Auskunft "die große offizielle Ausstellung" zum 100. Geburtstag unter dem Titel "Ach was! Loriot zum Hundertsten". In Brandenburg an der Havel, wo er 1923 als Bernhard-Viktor Christoph-Carl ("Vicco") von Bülow zur Welt kam, eröffnet am 12. November die Schau "Heile Welt" im Stadtmuseum. Bis 31. Mai 2024 erinnert die Sonderausstellung nach offiziellen Angaben "an ein ganz besonderes Kapitel seines Lebens".

Die ARD, Loriots TV-Heimat, würdigt ihn mit einer gerade begonnenen Themenwoche, die bis zum eigentlichen Geburtstag am Sonntag (12. November) dauert und im Ersten, in den Dritten Programmen, der Mediathek und der Audiothek sowie auf allen Hörfunkwellen "die liebgewonnenen Klassiker aus Fernsehen und Kino, aber auch selten gezeigte Produktionen" sendet. In einem eigenen Podcast analysiert Moderatorin Ariana Baborie Loriots große Themen. Außerdem soll in dieser Woche viermal "Loriot vor acht" Wissenswertes über den großen Meister des Humors jeweils vor der Hauptausgabe der "Tagesschau" verbreiten.

Selbst die Bundesregierung steht nicht zurück: Zwei Briefmarken und eine 20-Euro-Sammlermünze - Randprägung "Ach was" - hat sie herausgegeben. "Loriots große Trickfilm-Revue" kam bereits im Frühjahr in die Kinos, seit September ist sie als Blue-Ray und DVD erhältlich.

Der Schweizer Diogenes-Verlag, in dem über Jahrzehnte hinweg Loriots gedruckte Werke erschienen, hat zum runden Geburtstag einen Band mit 130 Zeichnungen des Humoristen unter dem Titel "Seid friedlich mit Loriot" herausgebracht. Merksatz darin: "Gewalt ist bei Loriot nie eine Lösung."