Krieg in Europa

Darf man in diesen Zeiten lachen, auch wenn man nur noch weinen möchte?

Viele Menschen in Deutschland, Europa, auf der ganzen Welt sind in Sorge über das, was gerade in der Ukraine passiert. Krieg – mitten in Europa. Lachen, darf man das? Wenn gerade Menschen sterben? Dieser Frage geht Micha Götz in seinem Kommentar nach.