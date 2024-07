Würzburg, Budapest (epd). Die evangelisch-lutherischen Kirchen aus Ungarn und Bayern feiern Ende September mit einem mehrtägigen Fest ihre Partnerschaft. Auf Einladung der bayerischen Landeskirche und des evangelischen Dekanats Würzburg werden in Unterfranken mehr als 300 Menschen aus beiden Kirchen zusammenkommen, heißt es in der Einladung zum Partnerschaftsfest. Unter den Festgästen sind neben der ungarischen Kirchenleitung rund um Bischof Tamás Fabiny auch der bayerische Landesbischof Christian Kopp, Oberkirchenrat Stefan Blumtritt und die bayerische Diakoniepräsidentin Sabine Weingärtner.

Die beiden lutherischen Kirchen verbindet "ein herzliches Miteinander auf allen kirchlichen Ebenen" seit rund 30 Jahren, heißt es in der Ankündigung weiter. Es gebe partnerschaftliche Beziehungen zwischen Gemeinden, aber auch Schulen, Kindergärten, Hochschulen und diakonischen Einrichtungen. Durch diese Partnerschaften hätten viele Menschen "ihren Blick erweitert" und anhand dieses Miteinanders "Kirche in Europa" erlebt. Beim Partnerschaftsfest vom 26. bis 29. September stehen neben Workshops auch Andachten, ein Festakt und ein festlicher Gottesdienst zum Abschluss am Sonntagmorgen um 9 Uhr auf dem Programm.