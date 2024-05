Volkach (epd). Die Märchenstiftung Walter Kahn vergibt den Europäischen Märchenpreis 2024 an den Österreicher Walter Puchner. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung werde am 5. September im unterfränkischen Volkach verliehen, teilte die Stiftung am Dienstag mit.

Walter Puchner (Universitäten Athen und Wien) habe sich um die Erforschung und Erhaltung des Märchens und anderer Formen der mündlichen Erzählüberlieferung verdient gemacht, hieß es. Er habe speziell die traditionelle Erzählüberlieferung Südosteuropas, besonders Griechenlands, sowie der Türkei, und vor allem Zaubermärchen erforscht.

Puchner habe Zaubermärchen untersucht, die früher weitverbreitet waren und heute nur noch ein Schattendasein führten, hieß es. Umso wichtiger sei daher die Dokumentation von Geschichten wie Die Vergessene Braut, Die drei geraubten Prinzessinnen und des Blaubart-Zyklus. Sie stelle er im internationalen Erzähltypenkatalog (ATU) sowie in Kompendien wie der "Enzyklopädie des Märchens" dar.

Puchner, der 1847 in Wien geboren ist, studierte in seiner Heimatstadt Theaterwissenschaften und promovierte über neugriechisches Schattentheater. 1977 habe er sich mit seiner Arbeit zu den Beziehungen zwischen den Bräuchen des griechischen Jahreslaufs und dem Volkstheater habilitiert. Seit 1989 lehrt Puchner an der Universität Athen sowie am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften der Universität Wien.