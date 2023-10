Ulm, Neu-Ulm (epd). Mit einer ökumenischen Mahnwache wollen Kirchen in Ulm und Neu-Ulm an die Opfer islamistischen Terrors erinnern. An diesem Freitag (13.10.) um 17 Uhr werde es auf dem Münsterplatz zudem ein Friedensgebet geben, teilte Ulms evangelischer Dekan Torsten Krannich am Mittwoch mit. Beteiligt an der Aktion ist der "Ring der Politischen Jugend Ulm". Anlass ist der Terrorangriff der Hamas auf Israel.