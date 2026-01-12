München, Rostock (epd). Die Evangelische Militärseelsorge auf dem Marinestützpunkt in Rostock-Hohe Düne und die Rostocker Seemannsmission sind Gesprächsthemen bei der Begegnung von Vertretern der Nordkirche und ihres Kirchenkreises Mecklenburg mit der bayerischen Kirchenleitung von Freitag bis Sonntag in Rostock. Zum diesjährigen "maritimen Austausch" treffen sich die Delegationen, die auf bayerischer Seite von Landesbischof Christian Kopp und auf Gastgeberseite von MV-Bischof Tilman Jeremias geleitet werden, wie der Kirchenkreis Mecklenburg am Montag mitteilte. Ebenfalls mit dabei sind Nordkirchen-Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt und Vertreter des Kirchenkreises Mecklenburg.

Die dreitägige Begegnung ende mit einem öffentlichen Abschlussgottesdienst, bei dem der bayerische Landesbischof Christian Kopp predigen werde. Die Delegationen laden dazu am Sonntag (18. Januar) um 10 Uhr in die Warnemünder Kirche ein. Seit 1948 sind die evangelisch-lutherischen Christenmenschen in Bayern und Mecklenburg partnerschaftlich miteinander verbunden, erste Anfänge reichen bis in die 1930er Jahre zurück. Es sei "eine gelebte Partnerschaft bis heute, die seit 2012 durch die Nordkirche vertreten und in besonderer Weise vom Kirchenkreis Mecklenburg wahrgenommen wird", hieß es.