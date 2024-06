München (epd). Auf die Bedeutung des Gottesdienstes für Christen hat der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, am Samstag bei der Weihe eines Priesters im Freisinger Mariendom hingewiesen. Der Gottesdienst sei "ein Raum der Begegnung mit dem absoluten Geheimnis", sagte Marx laut Mitteilung, "ein Raum, an dem wir nicht unsere Pläne verfolgen, unsere Agenda abarbeiten, sondern an dem Gott da ist".

Ein Priester muss laut Marx den Spagat vollbringen zwischen "dem unglaublichen Glück, den Menschen zu helfen, dieses Geheimnis zu erspüren, mit Christus unterwegs zu sein" und "dieser Spannung, das auszuhalten, was an Anspruch da ist". Das könne mitunter überfordern. Die Priesterweihe empfing Sebastian König aus der Pfarrei St. Georg in Taufkirchen bei München. Seine erste Kaplanstelle tritt der 32-Jährige im Pfarrverband Esting-Olching an.