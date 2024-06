Kirchenmusik

Wenn das Pedal hoch zu den Füßen fährt: Warum die Übungsorgel in Augsburg einzigartig ist

Orgel spielt man mit Händen und Füßen - was aber tun, wenn die Beine einfach nicht runter an die Pedale reichen? An der evangelischen Sing- und Orgelschule im Dekanat Augsburg gibt es jetzt eine flexible Übungsorgel - weltweit wohl einzigartig.

Lesezeit: 4 Minuten

4 Minuten