München (epd). Zum Tag der Kinderbetreuung am 11. Mai dankt Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Seit 2010 sei die Zahl der betreuten Kinder um 42 Prozent auf rund 645.000 gestiegen, teilte das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales am Sonntag in München mit. Die Kinder besuchten mehr als 11.000 Einrichtungen - 37 Prozent mehr als im Jahr 2010.

In den ersten sechs Jahren lernten Kinder so viel wie in der ganzen darauffolgenden Schulzeit nicht mehr, sagte Scharf. "Ich danke unseren Fachkräften für den unermüdlichen Einsatz. Sie leisten jeden Tag großartige Arbeit mit ganz viel Herzblut zum Wohl unserer Kleinsten." Seit 2010 hat sich das pädagogische Personal auf gut 129.000 Fach- und Ergänzungskräfte (Stand Ende 2025) verdoppelt. Aus 49 Fachakademien für Sozialpädagogik im Jahr 2011 sind aktuell 81 geworden.

Aufstockung der Förderung

Die Staatsregierung steigere ihre finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung massiv und entbürokratisiere sie, versprach die Ministerin. Bereits in diesem Jahr habe sie die staatliche Betriebskostenförderung mit zusätzlichen 280 Millionen Euro um mehr als zehn Prozent erhöht. Bis zum Jahr 2029 stocke der Freistaat einseitig seine staatliche Betriebskostenförderung um insgesamt 25 Prozent auf. Die Teamkräfte als "helfende Hände" der Pädagoginnen und Pädagogen würden mit einer dauerhaften staatlichen Förderung als feste Säule in den bayerischen Kitas gestärkt.