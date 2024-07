Schweinfurt, Starnberg (epd). Wer im Freistaat mehr als eine Million Euro im Jahr verdient, hat seinen Wohnsitz meist in Oberbayern. Das Bayerische Landesamt für Statistik teilte am Dienstag mit, die höchste Dichte an Einkommensmillionären stelle es im Landkreis Starnberg fest. Dort kämen auf 10.000 Einwohner 22,8 Millionäre. Im Landesdurchschnitt würde es pro 10.000 Einwohner in Bayern 5,2 geben. 53,6 Prozent der bayerischen Millionäre hatten im Jahr 2020 ihren Wohnsitz in Oberbayern (3.644). In Oberfranken waren 322 (4,7 Prozent) ansässig.

Im Jahr 2020 lebten nach jetzt vorliegenden Zahlen in Bayern 6.801 Steuerpflichtige, deren gesamte Jahreseinkünfte in diesem Jahr mindestens eine Million Euro betragen habe. Von 2019 auf 2020 sei die Anzahl um 436 (6,8 Prozent) gestiegen. Ihre Einkünfte betrugen im Jahr 2020 18,2 Milliarden Euro. Gewerbebetriebe hätten daran mit 11,6 Milliarden Euro den größten Anteil ausgemacht, so das Landesamt.

Die Einkommensmillionäre im Freistaat seien 0,1 Prozent aller unbeschränkt Steuerpflichtigen im ausgewerteten Jahr 2020, hieß es. Sie hätten jedoch 5,3 Prozent am Gesamtbetrag der Einkünfte erzielt und entrichteten 6,7 Milliarden Euro Einkommensteuer.